Авторы «Очень странных дел» спродюсируют свадебный хоррор

Издание Variety сообщило, что Netflix запустил разработку нового хоррор-сериала, к созданию которого привлекли братьев Даффер. Авторы «Очень странных дел» выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Сейчас проект называется «Произойдет что-то ужасное» (Something Bad is About To Happen), а его шоураннером и сценаристом назначена Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»).

Это будет атмосферный сериал ужасов, действие которого развернется на свадьбе. Зрители будут наблюдать за женихом и невестой в течение недели, предшествующей их злосчастному бракосочетанию.

Даты выхода у новинки пока нет.