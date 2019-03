Авторы веб-сериала Critical Role собрали 3,8 миллиона долларов на анимационный эпизод за 14 часов

4 марта авторы популярного веб-сериала Critical Role (еженедельная передача о приключениях героев в Dungeons & Dragons) запустили краудфандинговый проект для создания анимационного 22-минутного эпизода. Примерно за 14 часов с момента старта им удалось собрать свыше 3,8 миллиона долларов — при требуемой сумме в 750 тысяч. Участники сразу разблокировали все намеченные сверхцели, и, возможно, авторы раскроют новые.

Действие анимационного эпизода развернётся до событий первого сезона приключений. Участники собирались почти еженедельно с 2015 по 2017 год — всего вышло 115 эпизодов и 373 часа геймплея. Не так давно начал выходить второй сезон, который уже насчитывает более 50 серий. Над роликом будут работать оригинальная команда озвучания, сценаристка Дженнифер Муро (Star Wars: Forces of Destiny, Spider-Man, Justice League: Action) и студия Titmouse, известная по проектам Big Mouth, The Venture Bros., Metalocalypse, Niko and the Sword of Light и Star Wars: Galaxy of Adventures.

В ходе крауд-кампании участники уже разблокировали несколько сверхцелей, в числе которых дополнительные анимационные минуты (пока что 88 минут), несколько приключений по D&D за авторством Мэттью Мёрсера и даже фирменная игральная кость d20.

В числе участников шоу — популярные актёры озвучания видеоигр и анимации вроде Лайама О’Брайэна (Star Wars Rebels, Иллидан из World of Warcraft), Лоры Бэйли (Spider-Man, Джайна из World of Warcraft), Эшли Джонсон (Teen Titans, Элли из The Last of Us), Трэвиса Уиллингема (Fullmetal Alchemist, Кингпин из игры Spider-Man) и ведущего Мэттью Мёрсера (Voltron: Legendary Defender, Маккри из Overwatch).

Сбор средств будет идти до 19 апреля.

В начале декабря команда аниматоров опубликовала анимационные открывающие титры Critical Role с персонажами участников. Над полутораминутным роликом они работали несколько месяцев.