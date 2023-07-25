Bethesda выпустила серию анимационных короткометражек по Starfield

Bethesda в честь грядущего релиза долгожданной Starfield опубликовала серию из трех анимационных короткометражек под названием The Settled Systems.
Ролик Supra Et Ultra рассказывает про пилота-курьера по имени Кент из Новой Атлантиды, который решает присоединиться к флоту «Авангарда».
Where Hope is Built повествует о девушке Ванне, которая пытается починить сломанный корабль, чтобы исследовать другие планеты.
А в центре сюжета The Hand that Feeds два мелких преступника Ада и Харпер, которые зарабатывают на жизнь, обворовывая богачей.
Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и XSX/S.
Supra Et Ultra
Where Hope is Built
The Hand that Feeds
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