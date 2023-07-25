Bethesda выпустила серию анимационных короткометражек по Starfield

Bethesda в честь грядущего релиза долгожданной Starfield опубликовала серию из трех анимационных короткометражек под названием The Settled Systems.

Ролик Supra Et Ultra рассказывает про пилота-курьера по имени Кент из Новой Атлантиды, который решает присоединиться к флоту «Авангарда».

Where Hope is Built повествует о девушке Ванне, которая пытается починить сломанный корабль, чтобы исследовать другие планеты.

А в центре сюжета The Hand that Feeds два мелких преступника Ада и Харпер, которые зарабатывают на жизнь, обворовывая богачей.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и XSX/S.

Supra Et Ultra

Where Hope is Built

The Hand that Feeds