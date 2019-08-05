Спустя много месяцев после анонса Warcraft III: Reforged — игру представили в ноябре 2018-го — Blizzard начала делиться первыми подробностями о ремейке. На выставке ChinaJoy 2019 разработчики показали образы классических персонажей (Тралла, Тиранды и Антонидаса) и юнитов разных фракций, в том числе ночных эльфов и нежити.

Герои

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 1

Антонидас

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 2

Тралл

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 3

Тиранда

Юниты

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 4

Охотница

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 5

Послушник

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 6

Красный дракон

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 7

Кодой

Blizzard показала кадры с моделями персонажей из грядущего ремейка Warcraft III 8

Чародейка

Warcraft III: Reforged можно назвать, по сути, новой игрой. Создатели обновляют все игровые модели, текстуры, карты, миссии и тому подобное. В Reforged войдут кампании Reign of Chaos и The Frozen Throne, суммарно около 60 миссий, причём некоторые сюжетные линии изменят в соответствии с World of Warcraft. Разработчики собираются обновить интерфейс, сбалансировать фракции и добавить поддержку кастомных карт.

Точной даты выхода игры пока нет. А 27 августа компания откроет классические сервера World of Warcraft.

Читайте также

Blizzard запустит классическую версию World of Warcraft 27 августа

Blizzard запустят классическую версию World of Warcraft 27 августа

 14.05.2019

Игру восстановили до времён обновления 1.12.0 «Барабаны войны» 2006 года. В неё можно будет сыграть в рамках той же подписки.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики