Спустя много месяцев после анонса Warcraft III: Reforged — игру представили в ноябре 2018-го — Blizzard начала делиться первыми подробностями о ремейке. На выставке ChinaJoy 2019 разработчики показали образы классических персонажей (Тралла, Тиранды и Антонидаса) и юнитов разных фракций, в том числе ночных эльфов и нежити.

Герои

Юниты

Warcraft III: Reforged можно назвать, по сути, новой игрой. Создатели обновляют все игровые модели, текстуры, карты, миссии и тому подобное. В Reforged войдут кампании Reign of Chaos и The Frozen Throne, суммарно около 60 миссий, причём некоторые сюжетные линии изменят в соответствии с World of Warcraft. Разработчики собираются обновить интерфейс, сбалансировать фракции и добавить поддержку кастомных карт.

Точной даты выхода игры пока нет. А 27 августа компания откроет классические сервера World of Warcraft.