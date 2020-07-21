Братья Руссо о «Секретных войнах»: «Нам нравятся сложные отношения между героями и злодеями»

Братья Руссо прежде неоднократно говорили, что готовы вернуться в киновселенную Marvel, если им предложат экранизировать «Секретные войны». А теперь они рассказали, чем им нравится эта сюжетная арка.
К примеру, Джо Руссо нравится, когда герои и злодеи вынуждены работать вместе ради общей цели.
Я читал «Секретные войны», когда мне было 10 или 11 лет. И это было масштабное событие, в котором герои собрались вместе. <…> Мне нравится идея того, что злодеям приходится объединиться с героями. Нам с Энтони нравятся сложные отношения между героями и злодеями. Нам нравятся злодеи, которые считают, что они на самом деле герои. Все это есть в «Секретных войнах». Желание сделать что-то в масштабах «Войны бесконечности» напрямую связано с мечтами о «Секретных войнах», которые еще грандиознее.
А Энтони больше всего привлекает масштаб истории.
«Секретные войны» стали бы самым масштабным фильмом, который только можно себе представить, — вот что нас больше всего волнует в этой истории. У фильма амбиции даже больше, чем у «Саги Бесконечности».
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