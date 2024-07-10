Брендан Глисон сыграет злодея в сериале о нуарном Человеке-пауке

Звезда «Гарри Поттера» и «Залечь на дно в Брюгге» Брендан Глисон присоединился к актерскому составу сериала про нуарного Человека-паука от Amazon.

Ему досталась роль злодея, а вот какого именно, пока не уточняется.

Главного героя сыграет Николас Кейдж, озвучивший того же персонажа в «Человеке-пауке: Через вселенные». Сценаристами выступают Орен Узил («Мортал Комбат») и Стив Лайтфут («Каратель»).

Действие грядущего сериала развернется в 1930-х годах, а в центре сюжета будет стареющий частный детектив.

У шоу пока нет даты выхода.