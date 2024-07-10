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    Брендан Глисон сыграет злодея в сериале о нуарном Человеке-пауке

    10 июля 2024
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    10.07.2024
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    Звезда «Гарри Поттера» и «Залечь на дно в Брюгге» Брендан Глисон присоединился к актерскому составу сериала про нуарного Человека-паука от Amazon.

    Ему досталась роль злодея, а вот какого именно, пока не уточняется.

    Главного героя сыграет Николас Кейдж, озвучивший того же персонажа в «Человеке-пауке: Через вселенные». Сценаристами выступают  Орен Узил («Мортал Комбат») и Стив Лайтфут («Каратель»).

    Действие грядущего сериала развернется в 1930-х годах, а в центре сюжета будет стареющий частный детектив.

    У шоу пока нет даты выхода.

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    Редактор
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