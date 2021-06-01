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    Новости

    CD Projekt RED намерена сдержать свои обещания перед фанатами Cyberpunk 2077

    1 июня 2021
    01.06.2021
    1461
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    Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский в рамках финансового отчета повторил, что студия намерена выполнить обещания, которые она дала фанатам Cyberpunk 2077.

    Хотя мы уже видим серьезные улучшения, большая часть команды продолжает работать над тем, чтобы Cyberpunk 2077 дарил геймерам еще больше положительных эмоций.

    Большая часть разработчиков продолжает работать над «Киберпанком 2077». В то же время несколько небольших команд начали подготовку к производству еще неанонсированных проектов.

    Вместе с этим выяснилось, что прибыль компании упала примерно на 65% до 8,8 миллиона долларов, годом ранее она составляла 24,9 миллиона.

    А данные по продажам Cyberpunk 2077 студия обновлять почему-то не стала. Тем не менее аналитики подсчитали, что за первый квартал они составили всего 500 тысяч копий. Вот только на фоне невероятно успешного старта это очень плохой результат.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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