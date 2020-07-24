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    Чудесный нож и Читтагацце: трейлер второго сезона фэнтези «Тёмные начала»

    24 июля 2020
    Кот-император
    24.07.2020
    2646
    1 минута на чтение

    На онлайн-фестивале Comic Con at Home BBC и HBO продемонстрировали долгожданный трейлер второго сезона фэнтези-сериала «Тёмные начала» по трилогии Филипа Пулмана.

    В ролике можно разглядеть мир призраков Читтагацце (хотя выглядит он не очень зловеще), совет ведьм, собрание Магистериума, чудесный нож, путешествие Лиры по нашему миру и ту самую сцену с Ли Скорсби. Кроме того, авторы больше внимания уделили Джону Парри, отцу Уилла.

    В шоу вернутся Дафни Кин, Амир Уилсон, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Лин-Мануэль Миранда, Эрион Бакаре и другие. Среди новых лиц — Теренс Стэмп в роли Джакомо Парадизи, Джейд Анука в роли Руты Скади и Симона Кирби в роли доктора Мэри Малоун.

    А вот насчёт Джеймса Макэвоя пока не очень понятно. Создатели шоу рассказали, что они запланировали отдельный эпизод, посвящённый приключениям Лорда Азриела, которые развернутся параллельно событиям начала третьей книги, «Янтарного телескопа». Сценарист Джек Торн написал эту небольшую историю с одобрения Филипа Пулмана. Вот только её не успели отснять до конца, поэтому осенью выйдет только семь серий вместо ожидаемых восьми. Возможно, этот спецэпизод покажут позднее — например, в составе третьего сезона или отдельно.

    А для поклонников трагикомедии «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж есть приятные новости — актриса озвучит деймона Эндрю Скотта (Джона Парри). Его герой сыграет во втором сезоне (да и в третьем) важную роль в сюжете!

    Чудесный нож и Читтагацце: трейлер второго сезона фэнтези «Тёмные начала» 1

    Второй сезон стартует осенью.

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    Кот-император
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