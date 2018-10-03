Студия Collider Games заключила договор с телеканалом Showtime и Дэвидом Линчем для разработки игры Twin Peaks VR. Сегодня в официальном твиттере сериала появилось сообщение, которое рассказывает, что поиграть в игру в тестовом режиме можно будет уже на следующей неделе на мероприятии под названием Festival of Disruption. Оно пройдёт в Лос-Анджелесе 1з-14 октября.

We’re going to let you in on a little secret: Next weekend, #FestivalOfDisruption attendees will get to immerse in the world of #TwinPeaks, from Glastonbury Grove to the Red Room, with a first look at Twin Peaks VR! pic.twitter.com/uG6l124cGO — Twin Peaks (@SHO_TwinPeaks) October 3, 2018

Мы собираемся рассказать вам маленький секрет: в следующие выходные посетители Festival of Disruption смогут погрузиться в мир «Твин Пикс» от Гластонбери Гроув до красной комнаты в первых тестах Twin Peaks VR!

Как пишет Collider, Twin Peaks VR возьмёт оригинальный сюрреалистичный мир, созданный Дэвидом Линчем, и позволит игрокам исследовать его глубины. Игра будет основываться не только на оригинальном сериале, но и на 3 сезоне с подзаголовком «Возвращение», премьера которого состоялась в 2017 году. Игроки смогут пойти по стопам специального агента Купера.

Twin Peaks VR разрабатывается для HTC vive и Oculus Rift. Игра будет доступна в Steam. Ожидается, что релиз состоится в 2019 году, точной даты пока нет.