Студия Collider Games заключила договор с телеканалом Showtime и Дэвидом Линчем для разработки игры Twin Peaks VR. Сегодня в официальном твиттере сериала появилось сообщение, которое рассказывает, что поиграть в игру в тестовом режиме можно будет уже на следующей неделе на мероприятии под названием Festival of Disruption. Оно пройдёт в Лос-Анджелесе 1з-14 октября.

We’re going to let you in on a little secret:

Next weekend, #FestivalOfDisruption attendees will get to immerse in the world of #TwinPeaks, from Glastonbury Grove to the Red Room, with a first look at Twin Peaks VR! pic.twitter.com/uG6l124cGO

— Twin Peaks (@SHO_TwinPeaks) October 3, 2018