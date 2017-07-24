Последний день фестиваля оказался уже не таким ярким и насыщенным на новости и трейлеры. Но несколько долгожданных тизеров смогли удивить многих поклонников.

«Пространство»

Главный космический сериал продолжает отстаивать свои позиции почти при полном отсутствии конкурентов (не считать же «Киллджоев» и «Тёмную материю»?). Основанный на одноимённом книжном цикле Джеймса Кори, сериал показывает человечество, которое расселилось по всей Солнечной системе. Неуёмные амбиции и жажда власти всё также заставляют человечество конфликтовать и уничтожать друг друга. Однако всё меняется, когда исследователи сталкиваются с протомолекулой — зловещим и непредсказуемым инопланетным организмом.

В трейлере почти нет новых кадров, только нарезка главных моментов из двух прошлых сезонов. Премьера третьего сезона ожидается в 2018 году.

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Второй сезон получился масштабнее, эмоциональнее и красивее первого. Но далеко не всё в нём идеально.

«Детективное агентство Дирка Джентли»

Непредсказуемый и импульсивный холистический детектив Дирк Джентли возвращается на экраны! Первый сезон завершился неожиданным и очень эффектным клиффхенгером, который чётко дал понять, чего ждать от продолжения. Во втором сезоне авторы обещали дать Дирку новое расследование, — но перед этим ему нужно как-то выбраться из плена.

Шоу возвращается этой осенью.

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Отменное развитие идей Дугласа Адамса, приправленное юмором и безумием. Таким мог бы стать «Доктор Кто», будь он смелее.

«Доктор Кто»

Рождественская серия 10-го сезона «Доктора Кто» станет последней для актёра Питера Капальди и шоураннера Стивена Моффата. Моффат явно хочет завершить сезон эффектным жестом, и для этого он позвал Дэвида Брэдли («Игра престолов», «Гарри Поттер») сыграть Первого Доктора. Иронично, что в документальном фильме «Доктор Кто: Приключение в пространстве и времени» 2013 года Брэдли воплотил Уильяма Хартнелла, который играл Первого Доктора. В эпизоде также появится спутница Доктора Билл в исполнении Перл Маки, а также актёр и сценарист сериала Марк Гэтисс.

Премьера намечена на Рождество.

«Супермен: Год первый»

Автор комиксов Фрэнк Миллер анонсировал новый комикс во вселенной DC «Супермен: Год первый» по аналогии с графическим романом «Бэтмен: Год первый». Новый комикс расскажет о первых днях становления Кларка Кента в качестве супергероя. По словам Миллера, Супермен всегда был важной частью мифологии DC, и большую роль играет то, в каком окружении он вырос.

Вы знаете, когда я работал над «Тёмным рыцарем», я прикоснулся почти ко всем элементам пантеона DC, но так и не проник в суть Супермена. В случае с DC, которая имеет глубокую и богатую мифологию, всё строится на трёх фундаментальных столпах: Супермене, Бэтмене и Чудо-женщине. Все прочие персонажи, они вроде туго натянутых струн между ними.

Автор комиксов Фрэнк Миллер

Рисовать комикс будет популярный и опытный художник комиксов Джон Ромита младший. Вот первый тизер.

Comic Con 2017: «Доктор Кто», «Пространство» и «Проповедник» 1

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революционер-созидатель, который изменил и рисованные истории, и кино.

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Этот комикс о Бэтмене в своё время произвёл революцию в жанре.

«Рик и Морти»

И напоследок — несколько кадров из грядущей серии третьего сезона «Рика и Морти». Действие нового эпизода развернётся в постапокалиптическом мире, который напоминает Fallout и «Безумный Макс». Похоже, нас ждёт немало отсылок к этим произведениям.

Долгожданный мультфильм возвращается уже 30 июля.

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Правда, остальные серии третьего сезона придётся ждать до лета.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


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