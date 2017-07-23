На третий день фестиваля Комик Кон показали трейлеры ожидаемых сериалов грядущего телесезона: «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела», «Звёздный путь: Дискавери» и многих других.

Главными событиями дня стали панели от Marvel Studios (показали полноценный трейлер «Тор 3: Рагнарёк») и DC Films (показали новый трейлер «Лиги Справедливости» и поделились планами на будущие фильмы), а также трейлер научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

«Очень странные дела»

Первый полноценный трейлер второго сезона «Очень странных дел» показывает, что второй сезон шоу стал ещё страшнее, чем первый. Сверхъестественная изнанка мира не отпускает Уилла — мальчика, которого искали в первом сезоне. Он видит надвигающуюся катастрофу, и не знает, как её можно одолеть. Но главным сюрпризом стало появление девочки по прозвищу Одиннадцать — главной звезды первого сезона. Впрочем, мы все ждали её возвращения!

Премьера — 27 октября.

Читайте также «Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.

«Мир Дикого Запада»

Первый сезон «Мира Дикого Запада» стал лучшим сериалом прошлого года по версии «МирФ», и вполне закономерно, что мы очень ждём второй сезон. Авторы шоу обещали, что продолжение ответит на многие вопросы о персонажах, замысле и строении парка.

Первый трейлер показывает то, ради чего мы и принялись смотреть сериал о восстании машин — роботы охотятся на людей и с удовольствием по ним стреляют.

Шоу вернётся на экраны в 2018 году.

«Звёздный путь: Дискавери»

Один из самых ожидаемых научно-фантастических сериалов этого сезона, который призван вернуть классику фантастики на телеэкраны. Шоу несколько раз переносили, но похоже, теперь у сериала всё в порядке — премьера назначена на 25 сентября.

Действие «Дискавери» разворачивается за 10 лет до событий оригинального Star Trek. Экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправится изучать глубокий космос, открывая новые миры и цивилизации. В трейлере показали клингонов, с которым Объединённая Федерация ведёт войну.

Читайте также Анализируем трейлер сериала «Звёздный путь: Дискавери» Нас ждут много новых инопланетян, Даг Джонс в маске и очень необычные клингоны.

«Орвилл»

Иронично, что вместе с новым сериалом по Star Trek в том же месяце выходит и пародийное шоу по мотивам. В числе авторов — режиссёр Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей») и создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн, он же исполнитель главной роли. «Орвилл» будет пародировать не только «Звёздный путь», но и прочие научно-фантастические сериалы и их клише.

Премьера состоится 10 сентября.

Кроме того, на фестивале показали ещё несколько трейлеров к другим популярным продолжающимся сериалам. Их мы уже не будем так подробно описывать — вместо этого прикрепим рецензии на прошлые сезоны.

Третий сезон «Супергёрл»

Второй нам не очень понравился «Супергёрл», 2 сезон: бывает ли много феминизма? Переехавший на The CW сериал остался таким же забавным и наивным, но порой перегибает палку, проповедуя свои идеи.

Четвёртый сезон «Готэма»

Третий резко скатился «Готэм», 3 сезон: почему сериал скатился? Как случилось, что некогда один из лучших сериалов про Бэтмена превратился в шоу фриков и гей-драму?

Четвёртый сезон «Флэша»

Прошлый был скучноват «Флэш», 3 сезон: уныние и драма Аксиома, что «Флэш» лучше «Стрелы», в этом сезоне поставлена под сомнение.

Шестой сезон «Стрелы»

Прошлый был отличным «Стрела», 5 сезон: неожиданное возрождение Впервые за много лет флагманский сериал «Сидаба» снова выглядит достойно.

Третий сезон «Люцифера»

Второй был неплох «Люцифер». 2 сезон: дьявол стал веселее По сравнению с первым сезоном история о дьяволе-детективе стала более забавной и… семейной.

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