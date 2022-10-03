Disney больше не будет продлевать лицензии на свой контент в России

В сети обратили внимание, что Disney удалила свои российские сайты и соцсети во ВКонтакте, Youtube, OK, Twitter, и не только.

Также на сайте больше нет упоминания, что у корпорации есть филиал на территории России.

Что еще важнее, Disney больше не будет продлевать лицензии на свой контент отечественным стриминговым сервисам.

Так что, вероятно, материалы Disney, Fox и AMC вскоре начнут пропадать из российских онлайн-кинотеатров.