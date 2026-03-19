Джон Карпентер назвал свои любимые игры

Я много часов потратил на Fallout 76 и, честно говоря, отлично их провёл. Мир тут огромный, безумный и сложный, полный удивительных уголков, и за каждым — твари, которые хотят тебя убить. Он плотно насыщен, тут есть что открывать, и я снова и снова нахожу поводы в него вернуться. Horizon Zero Dawn (2017) Horizon Zero Dawn — одна из тех игр, где первым делом тебя поражает, насколько тут красив мир. Он кажется живым, опасным и потрясающе затягивает. Assassin's Creed (2007) Серия Assassin's Creed всегда делала то, что я ценю как игрок: бросала меня в потрясающе детальные исторические миры и позволяла шнырять по ним как тень. Jak and Daxter: The Precursor Legacy (2001) Просто одна из тех игр, где веселье продолжается от начала до конца. Это пёстрое приключение, которое точно знает, что оно такое, и не хочет быть ничем иным.

Borderlands 2 тебя не отпускает, она зубастая. Персонажи странные — но именно такими и должны быть хорошие персонажи. Во всём этом есть пульс, который продолжает биться у тебя в голове. Это настоящие горки.Для меня всё началось с Соника — быстрого, яркого, полного той энергии ранних игр, когда ощущалось, что в любую секунду что-то может пойти не так. Я всё ещё переигрываю его, он очень ностальгический.