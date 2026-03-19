Джон Карпентер назвал свои любимые игры

Кот-император
19 марта 09:08
899
1 минута на чтение
Режиссёр Джон Карпентер, создатель «Нечто», «Побега из Нью-Йорка» и других прославленных фильмов, давно увлекается видеоиграми, а недавно поучаствовал в создании игры John Carpenter's Toxic Commando как сценарист и композитор. По этому случаю он рассказал изданию IGN о своих любимых видеоиграх:

фото: Kyle Cassidy, CC BY-SA 4.0

Джон Карпентер
Borderlands 2 (2012) Borderlands 2 тебя не отпускает, она зубастая. Персонажи странные — но именно такими и должны быть хорошие персонажи. Во всём этом есть пульс, который продолжает биться у тебя в голове. Это настоящие горки. Sonic the Hedgehog (1991) Для меня всё началось с Соника — быстрого, яркого, полного той энергии ранних игр, когда ощущалось, что в любую секунду что-то может пойти не так. Я всё ещё переигрываю его, он очень ностальгический. Fallout 76 (2018)
Я много часов потратил на Fallout 76 и, честно говоря, отлично их провёл. Мир тут огромный, безумный и сложный, полный удивительных уголков, и за каждым — твари, которые хотят тебя убить. Он плотно насыщен, тут есть что открывать, и я снова и снова нахожу поводы в него вернуться. Horizon Zero Dawn (2017) Horizon Zero Dawn — одна из тех игр, где первым делом тебя поражает, насколько тут красив мир. Он кажется живым, опасным и потрясающе затягивает. Assassin's Creed (2007) Серия Assassin's Creed всегда делала то, что я ценю как игрок: бросала меня в потрясающе детальные исторические миры и позволяла шнырять по ним как тень. Jak and Daxter: The Precursor Legacy (2001) Просто одна из тех игр, где веселье продолжается от начала до конца. Это пёстрое приключение, которое точно знает, что оно такое, и не хочет быть ничем иным.
Карпентер также признался, что с нетерпением ждёт игру по его серии фильмов Halloween, анонсированную на 2026 год, и следующую часть Fallout.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

