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    «Дьявол никогда не сдается» — новый трейлер «Изгоняющего дьявола: Верующий»

    5 сентября 2023
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    05.09.2023
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    0 минут на чтение
    «Дьявол никогда не сдается» — новый трейлер «Изгоняющего дьявола: Верующий»

    Universal представила новый трейлер хоррора «Изгоняющей дьявола» с подзаголовком «Верующий», который станет продолжением-перезапуском оригинальной картины.

    За производство отвечает студия Blumhouse, а режиссером выступил Дэвид Гордон Грин, который ранее вернул к жизни другую франшизу — «Хэллоуин».

    По сюжету родители девочки, в которую вселился демон, отчаянно нуждаются в помощи и обращаются к Крис Макнил, которая много лет назад сама пережила такой опыт.

    Премьера состоится 6 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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