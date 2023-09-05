«Дьявол никогда не сдается» — новый трейлер «Изгоняющего дьявола: Верующий»

Universal представила новый трейлер хоррора «Изгоняющей дьявола» с подзаголовком «Верующий», который станет продолжением-перезапуском оригинальной картины.

За производство отвечает студия Blumhouse, а режиссером выступил Дэвид Гордон Грин, который ранее вернул к жизни другую франшизу — «Хэллоуин».

По сюжету родители девочки, в которую вселился демон, отчаянно нуждаются в помощи и обращаются к Крис Макнил, которая много лет назад сама пережила такой опыт.

Премьера состоится 6 октября.