Джеймс Ганн не будет показывать историю происхождения Супермена в новом фильме

Режиссер Джеймс Ганн рассказал в соцсетях, что в грядущем фильме «Супермен: Наследие» не появится молодой Кларк Кент.

По мнению постановщика, зрители и так неоднократно видели историю происхождения Человека из стали.

Напомним, главные роли в картине исполнят Дэвид Коренсвет («Пэрл») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

Сам Джеймс Ганн, известный по «Стражам галактики», напишет для фильма сценарий и выступит его режиссером.

Премьера состоится 11 июля 2025 года.