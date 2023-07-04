Джеймс Ганн не будет показывать историю происхождения Супермена в новом фильме

Режиссер Джеймс Ганн рассказал в соцсетях, что в грядущем фильме «Супермен: Наследие» не появится молодой Кларк Кент.
По мнению постановщика, зрители и так неоднократно видели историю происхождения Человека из стали.
Напомним, главные роли в картине исполнят Дэвид Коренсвет («Пэрл») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).
Сам Джеймс Ганн, известный по «Стражам галактики», напишет для фильма сценарий и выступит его режиссером.
Премьера состоится 11 июля 2025 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.