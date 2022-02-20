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    Новости

    Джордж Мартин выпустит комикс по «Диким картам» под крылом Marvel

    20 февраля 2022
    20.02.2022
    912
    0 минут на чтение
    Джордж Мартин выпустит комикс по «Диким картам» под крылом Marvel

    The Hollywood Reporter сообщает, что писатель Джордж Мартин выпустит свою первую серию комиксов под крылом Marvel. Издательство адаптирует первую книгу Мартина «Дикие карты», с которой в 1987 году началась серия антологий с рассказами Мартина, Говарда Уолдропа и Роджера Желязны. Автор «Игры престолов» долгое время был её редактором.

    Джордж Мартин выпустит комикс Marvel по «Диким карты»

    Литературная серия «Дикие карты» рассказывает об альтернативной Земле после Второй Мировой войны. По сюжету планету захватывает инопланетный вирус, который воздействует на организм каждого человека по-разному. Большинство зараженных погибают, а большая часть выживших получают некую странную мутировавшую форму. Немногие счастливчики — это те, кто оказывается наделён сверхспособностями, которые они могут использовать для достижения геройских или злодейских целей.

    Над комиксом также будут работать сценарист Пол Корнелл и художник Майк Хоторн.

    Также по циклу «Диких карт» планируется телеадаптация на онлайн-кинотеатре Peacock.

    Первый выпуск Wild Cards: The Drawing of the Cards #1 поступит в продажу 1 июня.

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