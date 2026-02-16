Это экшен, а не RPG – разработчики Crimson Desert поделилсь новыми деталями

Диалогов с выбором реплик нет — свобода выражается в действиях: идти в лагерь врагов скрытно или штурмовать в лоб.









Сложность будет фиксированной. Если противник или регион окажутся слишком тяжёлыми, выход один — прокачивать снаряжение и оттачивать навыки. При этом сюжет авторы намеренно держат в секрете, поэтому в материалах акцент делают на боевой системе и устройстве мира. Изначально проект задумывался как MMO-приквел к Black Desert Online, однако со временем превратился в полностью самостоятельную одиночную игру без микротранзакций. От привычной ролевой системы тоже отказались: уровней персонажа и разветвлённых древ навыков нет, а прогресс строится вокруг улучшения экипировки и открытия способностей.







Релиз намечен на 19 марта для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Демовесии в планах у студии нет.

Кроме этого, в игре будет динамическая погода и смена времени суток, а катсцены реденерятся в реальном времени, поэтому они могут разниться в зависимости от текущих условий.

Студия Pearl Abyss поделилась новыми подробностями Crimson Desert и сразу расставила акценты: это экшен-адвенчура в открытом мире, а не RPG.