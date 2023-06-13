Apple TV опубликовала полноценный трейлер второго сезона «Основания» (или Foundation в оригинале) по мотивам романа Айзека Азимова.

Напомним, по сюжету ученый Гэри Селдон создает Основание, чтобы сохранить и знания возродить в будущем галактическую Империю.

Главные роли исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лия Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон и другие актеры.

Премьера состоится 14 июля.