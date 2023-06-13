Apple TV опубликовала полноценный трейлер второго сезона «Основания» (или Foundation в оригинале) по мотивам романа Айзека Азимова.
Напомним, по сюжету ученый Гэри Селдон создает Основание, чтобы сохранить и знания возродить в будущем галактическую Империю.
Главные роли исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лия Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон и другие актеры.
Премьера состоится 14 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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