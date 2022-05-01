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    Фэнтези-цикл «Война с демонами» Питера В. Бретта получит телеадаптацию

    1 мая 2022
    01.05.2022
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    Deadline сообщает, что студия Electromagnetic Productions приобрела права на экранизацию фэнтези-цикла Питера В. Бретта «Война с демонами».

    Цикл «Война с демонами» начал выходить в 2008 году и скоро попал в список бестселлеров New York Times — книги были проданы в 27 странах мира и переведены на 26 языков. Компания планирует адаптировать книги в многосерийном формате и выстроить долгосрочную франшизу из пяти романов серии, начиная с первой части «Меченый».

    Саймон Бэрри («Континуум») выступит в качестве шоураннера, а Джей Ди Зейк, автор «Ведьминого клинка» и «Ронина», напишет сценарий фильма.

    Действие «Меченого» происходит в далеком будущем, в мире, который заселён как людьми, так и демонами. Последние обладают сверхъестественными способностями и ведут ночной образ жизни, а также отличаются всепоглощающей ненавистью к людям. Их едва сдерживают древние защитные знаки, которые люди рисуют на домах и столбах. Главный герой лишается матери из-за демонов и задаётся целью отыскать способ уничтожения монстров.

    Работа над экранизацией продолжается уже несколько лет: через год после публикации появились новости о фильме от компании Пола У. С. Андерсона, а в 2016 году права на адаптацию книг были куплены студией New Harlem Partnership.

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