Генри Кавилл попрощался с коллегами по «Ведьмаку»

Генри Кавилл в рамках презентации Netflix Tudum попрощался с актерским составом ТВ-адаптации «Ведьмака».
И вместе с этим актер вскользь упомянул, что их персонажей постоянно пытаются упростить.
Для меня было большим удовольствием и честью работать с вами. Вы привносите столько нюансов в характеры своих персонажей, которые всегда находятся под угрозой упрощения. <…> Поверьте мне, я получил море удовольствия от работы с вами. Поэтому хочу сказать, что буду по вам скучать.
Первая часть третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.
В четвертом сезоне Генри Кавилла на роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. А сам сериал уже продлили на пятый сезон.
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Редактор
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