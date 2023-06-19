Генри Кавилл попрощался с коллегами по «Ведьмаку»

Генри Кавилл в рамках презентации Netflix Tudum попрощался с актерским составом ТВ-адаптации «Ведьмака».

И вместе с этим актер вскользь упомянул, что их персонажей постоянно пытаются упростить.

Для меня было большим удовольствием и честью работать с вами. Вы привносите столько нюансов в характеры своих персонажей, которые всегда находятся под угрозой упрощения. <…> Поверьте мне, я получил море удовольствия от работы с вами. Поэтому хочу сказать, что буду по вам скучать.

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.

В четвертом сезоне Генри Кавилла на роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. А сам сериал уже продлили на пятый сезон.