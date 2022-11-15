Глава WB Discovery о киновселенной DC: «Больше не будет четырех Бэтменов»

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав намекнул, что будущие фильмы и сериалы DC не будут завязаны на тематике мультивселенной.
Мне кажется, в ближайшие несколько лет вы увидите большой рост и возможности вокруг DC. Больше не будет четырех Бэтменов. Так что часть нашей стратегии — выгнать их из киновселенной DC. Это то, чем занимаются Джеймс и Питер.
При этом в грядущем «Флэше» должен появиться Бэтмен в исполнении Майкла Китона, а в сиквеле «Аквамена» — Темный рыцарь Бена Аффлека. Также не забываем про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Напомним, теперь творческими руководителями киновселенной DC выступают Джеймс Ганн и Питер Сафран.
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