Глава WB Discovery о киновселенной DC: «Больше не будет четырех Бэтменов»

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав намекнул, что будущие фильмы и сериалы DC не будут завязаны на тематике мультивселенной.

Мне кажется, в ближайшие несколько лет вы увидите большой рост и возможности вокруг DC. Больше не будет четырех Бэтменов. Так что часть нашей стратегии — выгнать их из киновселенной DC. Это то, чем занимаются Джеймс и Питер.

При этом в грядущем «Флэше» должен появиться Бэтмен в исполнении Майкла Китона, а в сиквеле «Аквамена» — Темный рыцарь Бена Аффлека. Также не забываем про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Напомним, теперь творческими руководителями киновселенной DC выступают Джеймс Ганн и Питер Сафран.