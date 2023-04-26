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    Новости

    «Хайп оправдался» — первые зрители о фильме «Флэш»

    26 апреля 2023
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    26.04.2023
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    1 минута на чтение
    «Хайп оправдался» — первые зрители о фильме «Флэш»

    На фестивале CinemaCon состоялась премьера «Флэша» — супергеройского боевика по комиксам DC. Фильм планировали выпустить ещё несколько лет назад, картина сменила пару режиссёров, а из-за исполнителя главной роли оказалась на грани скандала. Но в итоге «Флэш» действительно выходит на экраны. А первые зрители делятся впечатлениями — весьма положительными.

    Ссылки на оригиналы спрятаны в подписях.

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     Кот-император |  25.04.2023 |  0

    В зарубежных кинотеатрах финальная глава нынешней вселенной DC стартует 16 июня.

    «Флэш» наполнен умопомрачительными визуальными эффектами, тонной ностальгии и юмором, от которого мурашки по коже. Фильм ощущается не просто как кульминация эры Зака Снайдера, но как всей киновселенной DC.

    Tyler Nichols, автор JoBlo

     

    «Флэш» прекрасен. Теперь мне стало понятно, почему DC решили не откладывать фильм на полку. Майкл Китон — это вершина. Я и не понимала, как соскучилась по Китону в роли Бэтмена. Хватает эмоциональных моментов. Саша Калле (играет Супергёрл) потрясающая, хочу увидеть её больше.

    Jenna Busch, Slash Film

     

    Только посмотрел «Флэша», и это самый яркий супергеройский фильм, который я когда-либо видел. Цвета просто безупречны, а экшен вызывает мурашки. Эзра Миллер демонстрирует глубину. Майкл Китон снова показал лучшего Бэтмена! Саша Калле очаровывает в роли Супергёрл. Отличный фильм.

    Jeff Conway

     

    Только что вышли с «Флэша» на CinemaCon. Поверьте, ребят, хайп оправдан. Это действительно один из величайших супергеройских фильмов. Эзра Миллер (х2), Саша Калле и МАЙКЛ КИТОН. Это превосходно, один из лучших подобных фильмов, который вам точно стоит увидеть.

    портал JoBlo

     

    Флэш — круто! Один из лучших фильмов DC, отменная смесь экшена, юмора и душевности. Так много «вау-моментов» и «мурашек-моментов», которые в перспективе наверняка полюбятся фанатам DC. Эзра Миллер крутой (на самом деле, дважды), а Майкл Китон всё ещё даёт жару!

    Scott Mantz, кинокритик

     

    Ностальгичный. Весёлый. Очень душевный. И сразу с двумя великолепными образами Эзры Миллера. Если честно, не могу поверить, что фильм действительно существует. Он волшебный. Фильму удалось нажать на каждую кнопку. Посмотрю ещё тысячу раз.

    Sean O’Connell, обозреватель CinemaBlend

    В мировой прокат фильм выйдет только 16 июня.

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