Хидео Кодзиме не нравится называть переиздание Death Stranding режиссерской версией

Хидео Кодзима рассказал в своем твиттере, что ему не нравится называть переиздание Death Stranding для PS5 «режиссерской версией».
Геймдиректор подчеркнул, что в оригинальную версию игры попал весь контент, который он изначально запланировал.
Режиссерская версия в кино — это дополнение к фильму, который пришлось сократить. <…> В игре появится не вырезанный контент, а то, что мы сделали для нее дополнительно.
Death Stranding Director’s Cut выйдет 24 сентября.
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Дмитрий Кинский | 09.07.2021
Игра выйдет в сентябре.
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