В ночь с 17 на 18 июня прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, на которой объявили победителей в номинациях лучший фильм, лучший сериал, лучшие роли и даже лучшая драка. В основных категориях выиграли «Игра престолов» (лучший сериал) и «Мстители: Финал» (лучший фильм) — правда, соревновались они с претендентами в очень разном «весе».

Лучший фильм

Лучшая комедийная роль

  • «Безумно богатые азиаты» — Аквафина (Пейк Лин Го)
  • «Шиттс Крик» — Дэниэл Леви (Дэвид Роуз)
  • «Большой рот» — Джон Малейни (Эндрю Глоуберман)
  • «Мелкая» — Марсай Мартин (Джордан Сандерс)
  • «Шазам!» — Закари Ливай (Шазам/Билли Бэтсон)

Лучшая роль в сериале

Лучший герой

  • «Капитан Марвел» — Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс)
  • «Чёрный клановец» — Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталворт)
  • «Игра престолов» — Мэйси Уильямс (Арья Старк)
  • «Мстители: Финал» — Роберт Дауни-младший (Железный человек)
  • «Шазам!» — Закари Ливай (Шазам)
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Лучший поцелуй

  • «Ривердейл» — Камила Мендес и Чарльз Мельтон (Вероника Лодж и Реджи Мэнтл)
  • «Аквамен» — Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд (Аквамен и Мера)
  • «Половое воспитание» — Нкути Гатва и Коннор Суинделлс (Эрик Эффионг и Адам Грофф)
  • «Всем парням, которых я любила раньше» — Ной Сентинео и Лана Кондор (Питер Кавински и Лара Джин)
  • «Веном» — Том Харди и Мишель Уильямс (Эдди Брок/Веном и Энн Уейинг)

Лучшая роль в фильме

  • «Чужая ненависть» — Амандла Стенберг (Старр Картер)
  • « Звезда родилась» — Леди Гага (Элли)
  • «Мы» — Лупита Нионго (Красная)
  • «Богемская рапсодия» — Рами Малек (Фредди Меркьюри)
  • «Птичий короб» — Сандра Буллок (Мэлори Хейс)

Лучшая драка

  • «Мстители: Финал» — Капитан Америка против Таноса
  • «Капитан Марвел» — Капитан Марвел против Минн-Эрвы
  • «Игра престолов» — Арья Старк против Белых ходоков
  • RBG — Рут Бейдер Гинзбург против неравенства
  • WWE Wrestlemania — Ребекка Нокс против Ронды Раузи против Шарлотт Флэр

Лучшая роль напуганного персонажа

  • «Реинкарнация» — Алекс Вольф (Питер Грейам)
  • «Проклятие плачущей» — Линда Карделлини (Анна Гарсия)
  • «Хэллоуин» — Риан Рис (Дана)
  • «Птичий короб» — Сандра Буллок (Мэлори Хейс) 
  • «Призраки дома на холме» —Виктория Педретти (Нелл Крейн)
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Лучший сериал

Лучший злодей

  • «Мстители: Финал» — Джош Бролин (Танос)
  • «Рассказ служанки» — Джозеф Файнс (Коммандер Фред Уотерфорд)
  • «Убивая Еву» — Джоди Комер (Вилланель)
  • «Мы» — Лупита Нионго (Red)
  • «Ты» — Пенн Бэджли (Джо)

Лучший музыкальный отрывок

  • «Звезда родилась» — «Shallow»
  • «Богемская рапсодия» — Концерт на фестивале Live Aid
  • «Капитан Марвел» — «Just a Girl»
  • «Леденящие душу приключения Сабрины» — Маскарад
  • «На районе» — «Look at that Butt»
  • «Ривердейл» — «Seventeen»
  • «Человек-паук: Через вселенные» — «Sunflower»
  • «Академия Амбрелла» — «I Think We’re Alone Now»

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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