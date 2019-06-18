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10 файлов киберпанка Что такое киберпанк? Матричные богатыри Нео, Морфеус и Тринити... Киберковбои киберспейса... Лабиринт отражений... Иноземье виртуального мира... Танцующий с киборгами и бегущий от репликантов... Пытаемся максимально чётко очертить границы жанра.