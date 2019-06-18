В ночь с 17 на 18 июня прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, на которой объявили победителей в номинациях лучший фильм, лучший сериал, лучшие роли и даже лучшая драка. В основных категориях выиграли «Игра престолов» (лучший сериал) и «Мстители: Финал» (лучший фильм) — правда, соревновались они с претендентами в очень разном «весе».
Лучший фильм
- «Мстители: Финал»
- «Чёрный клановец»
- «Человек-Паук: Через вселенные»
- «Всем парням, которых я любила раньше»
- «Мы»
Лучшая комедийная роль
- «Безумно богатые азиаты» — Аквафина (Пейк Лин Го)
- «Шиттс Крик» — Дэниэл Леви (Дэвид Роуз)
- «Большой рот» — Джон Малейни (Эндрю Глоуберман)
- «Мелкая» — Марсай Мартин (Джордан Сандерс)
- «Шазам!» — Закари Ливай (Шазам/Билли Бэтсон)
Лучшая роль в сериале
- «Рассказ служанки» — Элизабет Мосс (Джун/Оффред)
- «Игра престолов» — Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
- «Девственница Джейн» — Джина Родригес (Джейн Вильянуэва)
- «Чи» — Джейсон Митчелл (Брандон)
- «Леденящие душу приключения Сабрины» — Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман)
Лучший герой
- «Капитан Марвел» — Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс)
- «Чёрный клановец» — Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталворт)
- «Игра престолов» — Мэйси Уильямс (Арья Старк)
- «Мстители: Финал» — Роберт Дауни-младший (Железный человек)
- «Шазам!» — Закари Ливай (Шазам)
Лучший поцелуй
- «Ривердейл» — Камила Мендес и Чарльз Мельтон (Вероника Лодж и Реджи Мэнтл)
- «Аквамен» — Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд (Аквамен и Мера)
- «Половое воспитание» — Нкути Гатва и Коннор Суинделлс (Эрик Эффионг и Адам Грофф)
- «Всем парням, которых я любила раньше» — Ной Сентинео и Лана Кондор (Питер Кавински и Лара Джин)
- «Веном» — Том Харди и Мишель Уильямс (Эдди Брок/Веном и Энн Уейинг)
Лучшая роль в фильме
- «Чужая ненависть» — Амандла Стенберг (Старр Картер)
- « Звезда родилась» — Леди Гага (Элли)
- «Мы» — Лупита Нионго (Красная)
- «Богемская рапсодия» — Рами Малек (Фредди Меркьюри)
- «Птичий короб» — Сандра Буллок (Мэлори Хейс)
Лучшая драка
- «Мстители: Финал» — Капитан Америка против Таноса
- «Капитан Марвел» — Капитан Марвел против Минн-Эрвы
- «Игра престолов» — Арья Старк против Белых ходоков
- RBG — Рут Бейдер Гинзбург против неравенства
- WWE Wrestlemania — Ребекка Нокс против Ронды Раузи против Шарлотт Флэр
Лучшая роль напуганного персонажа
- «Реинкарнация» — Алекс Вольф (Питер Грейам)
- «Проклятие плачущей» — Линда Карделлини (Анна Гарсия)
- «Хэллоуин» — Риан Рис (Дана)
- «Птичий короб» — Сандра Буллок (Мэлори Хейс)
- «Призраки дома на холме» —Виктория Педретти (Нелл Крейн)
Лучший сериал
- «Большой рот»
- «Игра престолов»
- «Ривердэйл»
- «Шиттс Крик»
- «Призраки дома на холме»
Лучший злодей
- «Мстители: Финал» — Джош Бролин (Танос)
- «Рассказ служанки» — Джозеф Файнс (Коммандер Фред Уотерфорд)
- «Убивая Еву» — Джоди Комер (Вилланель)
- «Мы» — Лупита Нионго (Red)
- «Ты» — Пенн Бэджли (Джо)
Лучший музыкальный отрывок
- «Звезда родилась» — «Shallow»
- «Богемская рапсодия» — Концерт на фестивале Live Aid
- «Капитан Марвел» — «Just a Girl»
- «Леденящие душу приключения Сабрины» — Маскарад
- «На районе» — «Look at that Butt»
- «Ривердейл» — «Seventeen»
- «Человек-паук: Через вселенные» — «Sunflower»
- «Академия Амбрелла» — «I Think We’re Alone Now»
Комментарии (Правила дискуссии)