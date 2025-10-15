КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Классика

Как Чужой изменил кино и игры
Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии
Новости

Инсайдер: Хью Джекман останется Росомахой даже после «Секретных войн»

Дмитрий Кинский
15 октября 17:33
152
1 минута на чтение
Авторитетный киноинсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Хью Джекман продолжит играть Росомаху в киновселенной Marvel.
По его словам, несмотря на перезапуск «Людей Икс», Хью Джекман появится в новых проектах студии даже после «Мстителей: Секретные войны».
Напомним, новые «Люди Икс» положат начало новой главе MCU. Фильмом занимается режиссер «Громовержцев» Джейк Шрейер.
«Мстители: Секретные войны» выйдут 17 декабря 2027 года, а ребут «Людей Икс» — по слухам, 5 мая 2028-го.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

