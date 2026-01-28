КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор
«Крикуны»: история фильма, опоздавшего на десятилетие
От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди

Классика

«Парк юрского периода»: 25 лет назад динозавры воскресли
Кто станет новым Миядзаки?
Новости

Кен Левин объяснил, почему Judas делают так долго (около 10 лет!)

Дмитрий Кинский
28 января 13:48
146
1 минута на чтение
Геймдиректор Judas Кен Левин в одном из интервью рассказал, что препродакшен грядущей игры продлился 5 лет, тогда как обычно этот производственный этап занимает полтора-два года.
В общей сложности проект находится в разработке около 10 лет.
Так получилось из-за проработки системы, которая позволяет NPC реагировать на все действия игрока — не только лишь сюжетные.
Также Левин похвастался системой отношений с тремя ключевыми персонажами, один из которых в зависимости от принятых игроком решений станет антагонистом.
Изначально Judas хотели выпустить еще в 2025 году, но теперь, судя по финансовым отчетам Take-Two, ее не стоит ждать раньше 2028-го.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Орды орков в новом трейлере Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Новости

В феврале выйдет карточная игра Reigns: The Witcher по балладам Лютика
Релиз 25 ферваля.

Новости

Сэм и носитель кольца: трейлер фильма «Вопрос времени»
И как всегда, от кольца одни неприятности.

Новости

Джессика Джонс в тизере 2 сезона «Сорвиголовы: Рожденный заново»
Премьера в марте.

Новости

«Мстителей: Секретные войны» хотят разделить на два фильма

Новости

Нового «Человека тьмы» снимут режиссеры триллера «Замри»

Новости

Президент DC Comics признал превосходство манги и аниме над западными комиксами
Японские произведения охватывают куда более широкий спектр жанров и одинаково востребованы у аудитории всех возрастов.

Новости

Resident Evil Requiem: геймплей за Леона и слухи про открытый мир
До выхода игры остался месяц.

Новости

«Как приручить дракона 2»: начались съёмки второго ремейка
Фильм выйдет в 2027 году.

Новости

«Проклятая драконом»: Amazon купили права на экранизацию фэнтези-бестселлера
Книга вышла только в этом январе.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты