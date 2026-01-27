Президент DC Comics признал превосходство манги и аниме над западными комиксами





По словам Ли, молодая аудитория всё чаще ищет что-то «уникально своё», а не просто наследует привычные тренды. Манга в этом плане даёт больше свободы: в отличие от американского рынка, почти полностью завязанного на супергероях, в Японии комиксы ближе к литературе и охватывают самые разные темы — от кулинарии до спорта.

Ли также отметил, что на Западе комиксы и анимация до сих пор воспринимаются как «детский формат», из которого со временем вырастают. В Японии же манга и аниме считаются полноценными видами искусства без возрастных ограничений. Глава DC подчеркнул, что успех манги для него стал ориентиром. Более того, рынок манги уже больше американской комикс-индустрии

Президент и главный креативный директор DC Comics Джим Ли в интервью Nikkei XTrend заявил, что японская манга и аниме сегодня выигрывают у западных комиксов за счёт разнообразия жанров и иного подхода к повествованию.