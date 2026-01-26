КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Премию «Новые горизонты» получила фантастика о шахматной России будущего

Кот-император
26 января 10:30
2
1 минута на чтение
24 января в Переделкино в 22-й раз вручили литературную фантастическую премию «Новые горизонты».
Победителем стал роман «Табия тридцать два» Алексея Конакова. Это фантастика об альтернативном будущем, в котором основой российской культуры вместо литературы стали шахматы.
Роман Конакова победил двух других номинантов:
  • «Атомный пирог» Марципаны Конфитюр
  • «Чёрная изба» Анны Лунёвой и Наталии Колмаковой.
Кроме того, жюри дополнтельно наградило почётными дипломами двух других авторов:
  • Эдуарда Веркина за роман «Сорока на виселице»
  • Алексея Караваева за исследование «Краткая история советской фантастики»
В состав жюри премии входят критики, писатели и журналисты, в том числе наш постоянный автор Роман Файницкий. На вручении премии он прочитал лекцию о мире Полудня братьев Стругацких.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

