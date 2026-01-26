Режиссер «Возвращения в Сайлент Хилл» надеется снять третью часть

В интервью Variety Кристоф Ган рассказал, что хотя адаптацию Silent Hill 2006 года критики разнесли, «репутация фильма со временем выросла». Это принесло ему новую аудиторию — так называемое «поколение 2.0 поклонников Silent Hill», к которому он надеялся обратиться и в новой экранизации Silent Hill 2.
Кристоф Ган
Если у меня будет возможность, мы ещё раз вернёмся в Сайлент Хилл. Я смотрю на Silent Hill не просто как на отличные видеоигры. Для меня это произведение современного искусства — дерзкое и экспериментальное.
Я бы адаптировал ещё одну главу, потому что среди них есть по-настоящему выдающиеся, сильно отличающиеся и от первых двух лент. Мне нравится этот мир, и я вижу, что многие считают, что я неплохо с ним справляюсь.
Ган признался, что после перед выпуском первой адаптации он получил «немало» угроз в свой адрес.
Кристоф Ган
Мне поступало множество угроз расправы. Люди говорили: «Если ты испортишь этот фильм, мы тебя найдём». Поэтому я подошёл к первому фильму с большой ответственностью, а ко второму — тем более.
Судя по всему, не все пошло по плану — «Возвращение в Сайлент Хилл» был разгромлен как критиками, так и зрителями.
