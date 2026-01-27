«Проклятая драконом»: Amazon купили права на экранизацию фэнтези-бестселлера

Студия Amazon купила права на фэнтези-роман Элис Ковы «Проклятая драконом» (Dragon Cursed).
Его действие происходит в городе Вингарде, последнем человеческом поселении, устоявшем перед разрушительным нашествием драконов. В этом мире проклятие может постепенно превратить человека в дракона — в неразумное животное, жаждущее разрушения. Главная героиня, девушка Исола, чудом выжившая при нападении дракона, считается реинкарнацией великого героя, но подозревает, что на самом деле она не избранная, а заражена таким проклятием.
Книга была опубликована только в этом январе, но уже завоевала успех и даже возглавила список бестселлеров New York Times. Ожидается, что её экранизация будет полнометражной. Ни режиссёр, ни сценарист пока не назначены, только продюсеры: Лиз Пеллетье и Шеррил Кларк.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.