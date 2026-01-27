КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор
«Крикуны»: история фильма, опоздавшего на десятилетие
От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
ReBlade: The Death Spiral: трейлер киберпанковой игры

Кот-император
27 января 09:20
1 минута на чтение
Китайская студия Chillyroom (создатели Otherworld Legends) опубликовала трейлер своей новой киберпанковой игры ReBlade: The Death Spiral, которую описывает как киберпанковый боевик/рогалик. В роли девушки-робота, объявленной вне закона, мы бегаем по антиутопическому городу, пытаясь докопаться до правды. А по ходу дела набираем разных видов оружия и имплантов, усиливающих нашу героиню. Игра выйдет на ПК, дата пока не объявлена.
И кадры из игры:

