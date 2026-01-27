ReBlade: The Death Spiral: трейлер киберпанковой игры

Китайская студия Chillyroom (создатели Otherworld Legends) опубликовала трейлер своей новой киберпанковой игры ReBlade: The Death Spiral, которую описывает как киберпанковый боевик/рогалик. В роли девушки-робота, объявленной вне закона, мы бегаем по антиутопическому городу, пытаясь докопаться до правды. А по ходу дела набираем разных видов оружия и имплантов, усиливающих нашу героиню. Игра выйдет на ПК, дата пока не объявлена.
И кадры из игры:
