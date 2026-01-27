Resident Evil Requiem: геймплей за Леона и слухи про открытый мир

До выхода игры Resident Evil Requiem остался всего месяц, и о ней известно уже довольно много. Несмотря на это, среди фанатов ходят слухи, что игра будет сделана в открытом мире, вопреки традициям серии. Но директор игры Коси Наканиси категорически это опроверг:
Они (создатели) видели спекуляции о том, что в игре будут элементы открытого мира, и хотят прояснить ситуацию: это не игра в открытом мире.
Также создатели опубликовали новое геймплейное видео, где показан процесс игры за Леона.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит