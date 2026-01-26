КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

По «Драконьему жемчугу: Супер» выйдет два новых аниме-сериала

Дмитрий Кинский
26 января 17:28
21
1 минута на чтение
Toei Animation анонсировала сразу два аниме-сериала во вселенной «Драконьего жемчуга: Супер».
Первым станет Dragon Ball Super: Beerus — ремейк первой арки, который будет ближе к первоисточнику.
Его выход запланирован на осень 2026-го.
Вторым будет прямое продолжение «Драконьего жемчуга: Супер», в основу которого ляжет арка Моро, — Dragon Ball Super: The Galactic Patrol.
Премьера сиквела состоится в 2027 году.
