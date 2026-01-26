Сэм Рэйми хотел снять фильм про Бэтмена, но не смог получить права

Режиссёр трилогии «Человек-паук» начала 2000-х Сэм Рэйми признался, что в своё время всерьёз задумывался о переходе из Marvel в DC, чтобы снять фильм про Бэтмена.
В интервью MovieWeb постановщик рассказал, что пытался заполучить права на экранизацию Тёмного рыцаря, но безуспешно:
Сэм Рэйми
Я люблю Бэтмена и пытался снять фильм о нем, но не смог получить права. Я люблю Тень — и на него тоже не смог получить права. Супермен всегда был одним из моих любимчиков. В DC вообще огромное количество персонажей, которые мне нравятся.
Каким именно Рэйми видел свой фильм о Бэтмене и почему проект так и не состоялся, он не уточнил. Однако режиссёр дал понять, что интерес к DC у него сохраняется до сих пор. По его словам, всё упирается в сильный сценарий — оригинальный, верный персонажу и уважающий фанатов.
Сэм Рэйми
Нужно, чтобы сценаристы придумали историю, основанную на характере героя и его настоящей вселенной. Не такую, которая разочарует фанатов, а такую, что покажет лучшие стороны героя, его внутренние конфликты и правильные вызовы. Если это будет история с настоящим путём героя — я бы с радостью снял такой фильм
Сейчас режиссёр готовится к выходу нового триллера под названием «На помощь!», котоырй уже получил волну положительных отзывов на Rotten Tomatoes.
