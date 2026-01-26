Сэм Рэйми хотел снять фильм про Бэтмена, но не смог получить права

Нужно, чтобы сценаристы придумали историю, основанную на характере героя и его настоящей вселенной. Не такую, которая разочарует фанатов, а такую, что покажет лучшие стороны героя, его внутренние конфликты и правильные вызовы. Если это будет история с настоящим путём героя — я бы с радостью снял такой фильм