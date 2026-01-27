КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор
Нового «Человека тьмы» снимут режиссеры триллера «Замри»

Дмитрий Кинский
27 января 16:31
96
1 минута на чтение
По данным портала Dread Central, режиссеры триллера «Замри» Брайан Нетто и Адам Шиндлер снимут новый фильм по «Человеку тьмы» Сэма Рэйми.
Прежде Рэйми уже работал с этим дуэтом над сериалом «50 штатов страха». Также он выступил продюсером «Замри».
В одном из недавних интервью Сэм как раз говорил, что у нового «Человека тьмы» уже есть сценарий и «два отличных режиссера», но у ленты трудности с финансированием.
Сэм Рэйми
В кинобизнесе всегда так бывает.
Напомним, оригинальный фильм 1990 года рассказывал историю гениального ученого в исполнении Лиама Нисона, который вернулся, чтобы отомстить тем, кто сжег его заживо.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

