Книга «Зверский детектив» получит мультсериал. Вот его первый трейлер!

Компания Metrafilms анонсировала мультсериал «Зверский детектив» по мотивам одноименной детской книги за авторством Анны Старобинец.

По сюжету пара опытных сыщиков-барсуков берется за раскрытие зверского преступления, которое произошло в некогда уютном и благополучном Дальнем Лесу, где запрещено есть зверей и даже самые отъявленные хищники сидят на растительной диете.

Сценарием для анимационной адаптации занималась сама писательница. Режиссером выступила Александра Евсеева, снявшая «Простоквашино» 2018 года.

«Зверский детектив» стал бестселлером в России и вышел тиражом в 25 тысяч экземпляров. Более того, книгу перевели на 12 языков.

Премьера первого сезона запланирована на 2024 год.

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