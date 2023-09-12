Книга «Зверский детектив» получит мультсериал. Вот его первый трейлер!

Компания Metrafilms анонсировала мультсериал «Зверский детектив» по мотивам одноименной детской книги за авторством Анны Старобинец.
По сюжету пара опытных сыщиков-барсуков берется за раскрытие зверского преступления, которое произошло в некогда уютном и благополучном Дальнем Лесу, где запрещено есть зверей и даже самые отъявленные хищники сидят на растительной диете.
Сценарием для анимационной адаптации занималась сама писательница. Режиссером выступила Александра Евсеева, снявшая «Простоквашино» 2018 года.
«Зверский детектив» стал бестселлером в России и вышел тиражом в 25 тысяч экземпляров. Более того, книгу перевели на 12 языков.
Премьера первого сезона запланирована на 2024 год.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.