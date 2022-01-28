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    Комикс «Сага» вернулся после трёхлетнего перерыва!

    28 января 2022
    28.01.2022
    843
    0 минут на чтение

    Спустя три год перерыва возвращается комикс «Сага» — взрослая космическая опера Брайана К. Вона и Фионы Стейплз!

    Сдвоенный выпуск под номером 55 (44 страницы) уже доступны на сайте издательства Image. Аннотация обещает, что главные герои возвращаются с новой глобальной сюжетной аркой, а вторая половина истории — ещё 54 номера — окажется ещё более масштабной и эпичной.

    Комикс «Сага» вернулся после трёхлетнего перерыва! 1

    «Сага» — это масштабная история в жанре космической оперы, которая рассказывает о молодой паре, Алане и Марко, и их дочери Хейзел. Влюблённые принадлежат к представителям двух враждующих рас, которые наперегонки начали искать Хейзел. Главные герои пытаются скрыться ото всех и отыскать уголок галактики, где их семья будет в безопасности. Комикс описывают как «Ромео и Джульетту» в антураже «Звёздных войн» — с жестокостью «Игры престолов». В оригинале вышло 54 выпуска, это девять томов. Комикс переиздавали в формате омнибусов.

    Комикс продался суммарным тиражом в 6,8 миллионов копий во всех форматах. Его перевели на 20 языков (включая русский). «Сага» много раз завоёвывала почётные награды, включая премию Айснера, «Хьюго», British Fantasy Award и тому подобные. Всего авторы запланировали 108 выпусков.

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