Кто стал лауреатом премии «Новые горизонты» в сезоне 2023?

Организаторы литературной фантастической премии «Новые горизонты» во время трансляции церемонии объявили лауреата сезона 2023 года. Посмотреть её можно в записи:

В финал прошли пять работ:

«Саша, привет!» Дмитрия Данилова;

«Смерти. net» Татьяны Замировской;

«TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина;

«Оккульттрегер» Алексея Сальникова;

«Стекло» Тима Скоренко.

Лауреатом стал роман «Оккульттрегер»!

В этом сезоне в жюри присутствовали:

Ольга Балла, литературный критик, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;

Глеб Елисеев, критик, исследователь фантастики;

Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;

Вадим Нестеров, писатель, журналист, литературный критик;

Екатерина Писарева, культурный обозреватель, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

В декабре 2022-го организаторы объявили о двух больших нововведениях со следующих сезонов. Во-первых, в качестве номинаторов премии, наравне с экспертами, выступят порталы «ЛитРес.Самиздат» и «Ридеро». Во-вторых, премия станет международной — в ней появится номинация за лучшее переводное произведение, оригинальное по тематике, образам и стилю.

Премия основана в 2013-м году литературными критиками и фантастиковедами Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

В 2022-м организаторы «Новых горизонтов» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив запустили просветительский проект «Великое Кольцо. Сценарии будущего и отечественная фантастика». В его рамках проходят публичные дискуссии с популяризаторами науки и исследователями фантастики, посвящённый памяти писателя Ивана Ефремова.

Кроме того, под эгидой премии в издательстве Inspiria выходит сборник «Новое Будущее» с тринадцатью историями, которые «демонстрируют разные грани мира будущего». Его составителем выступил Сергей Шикарев.