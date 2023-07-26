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    Кто стал лауреатом премии «Новые горизонты» в сезоне 2023?

    26 июля 2023
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    26.07.2023
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    Организаторы премии «Новые горизонты» объявили победителя сезона 2020

    Организаторы литературной фантастической премии «Новые горизонты» во время трансляции церемонии объявили лауреата сезона 2023 года. Посмотреть её можно в записи:

    В финал прошли пять работ:

    • «Саша, привет!» Дмитрия Данилова;
    • «Смерти. net» Татьяны Замировской;
    • «TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина;
    • «Оккульттрегер» Алексея Сальникова;
    • «Стекло» Тима Скоренко.

    Лауреатом стал роман «Оккульттрегер»!

    В этом сезоне в жюри присутствовали:

    • Ольга Балла, литературный критик, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;
    • Глеб Елисеев, критик, исследователь фантастики;
    • Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;
    • Вадим Нестеров, писатель, журналист, литературный критик;
    • Екатерина Писарева, культурный обозреватель, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

    В декабре 2022-го организаторы объявили о двух больших нововведениях со следующих сезонов. Во-первых, в качестве номинаторов премии, наравне с экспертами, выступят порталы «ЛитРес.Самиздат» и «Ридеро». Во-вторых, премия станет международной — в ней появится номинация за лучшее переводное произведение, оригинальное по тематике, образам и стилю.

    Премия основана в 2013-м году литературными критиками и фантастиковедами Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

    Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    В 2022-м организаторы «Новых горизонтов» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив  запустили просветительский проект «Великое Кольцо. Сценарии будущего и отечественная фантастика». В его рамках проходят публичные дискуссии с популяризаторами науки и исследователями фантастики, посвящённый памяти писателя Ивана Ефремова.

    Кроме того, под эгидой премии в издательстве Inspiria выходит сборник «Новое Будущее» с тринадцатью историями, которые «демонстрируют разные грани мира будущего». Его составителем выступил Сергей Шикарев.

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