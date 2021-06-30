Летающая машина AirCar перелетела из одного города в другой

Летающий автомобиль с говорящим названием AirCar от Klein Vision с успешно совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславии, а за рулем находился его создатель Стефан Кляйн.

Отмечается, что машина может превратиться в «самолет» примерно за 2 минуты, а для взлета нужна небольшая взлетно-посадочная полоса и два человека на борту.

А сам Кляйн подчеркнул, что AirCar может пролететь около 1000 километров и развить среднюю скорость в 170 километров час на высоте 2,5 километра от земли.

Как признались представители Klein Visio, на производство ушло два года и меньше двух миллионов евро.