Мастер-классы и ночные посиделки — детали фестиваля «Игрокон Lite»

Организаторы «Игрокона Lite» раскрыли подробности грядущего фестиваля настольных игр и увлечений.
Гостей ждет огромная игротека на любой вкус: детективы, кооперативы, стратегии и другие жанры. Так, в зоне хардкорных игр можно будет поиграть в «Черную книгу» или «Комитет», а в зоне отечественной ККИ «Берсерк» — сыграть с ее авторами и чемпионами турниров.
Для посетителей с детьми подготовят общую зону с простыми настолками вроде «Чебурашки», «Буратино: Большое путешествие», «Три кота», «Каркассона» и не только.
Без зоны варгеймов дело не обойдется, там проведут сессии по таким платформам, как Age of Sigmar, Actionhammer, BattleTech Classic, Blood Bowl и Bushido. Также «Звезда» проведет мастер-классы по моделизму.
Одна из фишек грядущего мероприятия — «Игроночь». Обладатели специальных билетов смогут всю ночь играть с опытными мастерами в уютной зоне с чаем, кофе и ночным кинопоказом.
За участие в игротеке гостей ждут скидки в магазине Hobby Games и шанс выиграть крутые подарки от издателя.
Фестиваль пройдет с 24 по 25 января 2026 года в ивент-холле «Даниловский».
