«Мы обречены!» — трейлер мультфильма «Странный мир» от Disney

Walt Disney Animation Studios представила трейлер мультфильма «Странный мир» (или Strange World в оригинале).

В центре сюжета будет Серчер Клейд, который принадлежит к легендарной династии исследователей, но сам по себе никогда не обладал храбростью и позитивом членов своей семьи. Но теперь ему придется отбросить свои страхи и преодолеть разногласия, чтобы пройти через неизведанные и коварные земли.

Режиссером выступает Дон Холл, ответственный за «Город героев» и «Райю и последний дракон».

Премьера состоится 23 ноября.

Трейлер

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