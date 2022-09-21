    3
    Новости

    «Мы обречены!» — трейлер мультфильма «Странный мир» от Disney

    21 сентября 2022
    21.09.2022
    150
    0 минут на чтение
    «Мы обречены» — вышел трейлер

    Walt Disney Animation Studios представила трейлер мультфильма «Странный мир» (или Strange World в оригинале).

    В центре сюжета будет Серчер Клейд, который принадлежит к легендарной династии исследователей, но сам по себе никогда не обладал храбростью и позитивом членов своей семьи. Но теперь ему придется отбросить свои страхи и преодолеть разногласия, чтобы пройти через неизведанные и коварные земли.

    Режиссером выступает Дон Холл, ответственный за «Город героев» и «Райю и последний дракон».

    Премьера состоится 23 ноября.

    Трейлер

    Постер

    «Мы обречены!» — вышел трейлер мультфильма «Странный мир» от Disney.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 2
    0
    3873
    Кэтрин Эддисон «Император-гоблин». Как стать царём горы

    Фэнтезийные интриги при дворе эльфийского императора.

    Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    181732
    Обсуждаем «Песочного человека» в 53-м выпуске Фантастического подкаста

    Что за проклятие не давало записать этот выпуск подкаста?

    God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский
    0
    84153
    God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский

    Вместе вспоминаем сюжет прошлых игр серии и тезисно рассказываем о главных нововведениях грядущего хита.

    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего» 5
    0
    152093
    «Харли Квинн», 3-й сезон: как «Лего: Бэтмен», но без «Лего»

    «Харли Квинн» — это то, что нужно DC сейчас. Интересные сюжеты, отличный юмор, харизматичные герои с великолепной озвучкой от настоящих профессионалов.

    «Книги Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века 3
    0
    253125
    Джин Вулф «Книга Нового Солнца»: Magnum opus одного из величайших фантастов XX века

    Рассказываем о тетралогии Джина Вулфа, написанной на стыке постапокалипсиса, фэнтези и фантастики.

    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077 2
    0
    334490
    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077

    Хорошо, да мало!

    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»
    0
    353036
    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»

    Первая глава знакомит нас с администратором Мигелем де Рюйтером, который спасает единственную выжившую.

    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера 1
    0
    364819
    Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей». Приключения в морском антураже

    Роман взросления в мире пиратского фэнтези.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить