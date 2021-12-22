«Не время осторожничать!» — вторая часть «Кибербольницы» от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню продолжают публиковать свой юмористическо-фантастический сериал. На этот раз они представили продолжение эпизода про русскую кибербольницу и попадание в тело пациента!

На этот раз зрителей порадуют отсылки к «Интерстеллару» (вплоть до цитаты и музыки). А финальный ход с благодарностью врачам придал выпуску ощущение горько-сладкого финала. Главную роль вновь исполнил Сергей Епишев («Последний министр»).

Ранее проект birchpunk стал победителем на фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в номинации «лучшая фантастика/фэнтези/хоррор».