«Не время осторожничать!» — вторая часть «Кибербольницы» от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню продолжают публиковать свой юмористическо-фантастический сериал. На этот раз они представили продолжение эпизода про русскую кибербольницу и попадание в тело пациента!
На этот раз зрителей порадуют отсылки к «Интерстеллару» (вплоть до цитаты и музыки). А финальный ход с благодарностью врачам придал выпуску ощущение горько-сладкого финала. Главную роль вновь исполнил Сергей Епишев («Последний министр»).
Ранее проект birchpunk стал победителем на фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в номинации «лучшая фантастика/фэнтези/хоррор».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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