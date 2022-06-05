    3
    Новости

    Netflix планировал экранизировать книгу «Семь дней до Мегиддо» С. Лукьяненко

    5 июня 2022
    05.06.2022
    459
    0 минут на чтение
    Netflix планировал экранизировать книгу «Семь дней до Мегиддо» С. Лукьяненко

    Стриминговый сервис Netflix собирался экранизировать книгу Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» до своего ухода из России. Об этом сообщил сам писатель на книжном фестивале «Красная площадь» 4 июня.

    Права на экранизацию книги были приобретены ещё до того, как она была закончена. Писатель рассказал:

    «Семь дней до Мегиддо» была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, тем более очень удивительно такое явление.

    Однако выкуплены были только права, сам автор не должен был заниматься написанием сценария. Он добавил:

    Но я там сценарием не занимаюсь.

    Лукьяненко надеется, что книга всё равно получит экранизацию, даже если Netflix не будет принимать в этом участия.

    Напомним, что 1 марта компания объявила, что останавливает разработку оригинальных российских проектов. Позднее, 30 мая, Netflix сообщил, что окончательно отключил сервис на территории России.

    Читайте также

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 14

    Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо». Иные против инопланетян

     Лилия Чужова |  09.11.2021

    Оригинальный взгляд на колонизацию Земли другими цивилизациями.

    Netflix подтвердил, что полностью отключил сервис в России

    Netflix подтвердил, что полностью отключил сервис в России

     Дмитрий Кинский |  30.05.2022

    Без VPN его больше не запустить.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс
    0
    10816
    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс

    Новый сезон безбашенного супергеройского шоу от Amazon начинается за здравие, но смогут ли создатели удержать планку?

    Марта Уэллс «Облачные дороги». Оборотень в поисках себя
    0
    65717
    Марта Уэллс «Облачные дороги». Оборотень в поисках себя

    Оригинальное эпическое фэнтези с самоотверженными героями.

    Принц Ужасов: Творческий путь Джо Хилла 1
    0
    71020
    Принц Ужасов: Творческий путь Джо Хилла

    Рассказываем о биографии и книгах одного из самых ярких современных авторов ужасов.

    Какие фильмы смотреть в кино в июне 2022? Сказки для детей, ужасы про мужчин
    0
    103004
    Какие фильмы смотреть в кино в июне 2022? Сказки для детей, ужасы про мужчин

    А ещё в кинотеатры возвращаются аниме Хаяо Миядзаки и советская классика.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 11
    0
    121933
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022

    Фантастические книги: от альтернативно-исторического романа немецкого писателя до нескольких книг ориентального фэнтези

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 11
    0
    189298
    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды

    По сути, это усложненная «Мафия», но если игроки окунутся в атмосферу, то смогут ощутить себя на полярной станции, где люди не те, кем кажутся.

    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап
    0
    196338
    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап

    Владыка Вейдер вернулся во всей красе.

    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже 9
    0
    236176
    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже

    Как вы яхту назовёте…

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить