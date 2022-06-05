Netflix планировал экранизировать книгу «Семь дней до Мегиддо» С. Лукьяненко

Стриминговый сервис Netflix собирался экранизировать книгу Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» до своего ухода из России. Об этом сообщил сам писатель на книжном фестивале «Красная площадь» 4 июня.
Права на экранизацию книги были приобретены ещё до того, как она была закончена. Писатель рассказал:
«Семь дней до Мегиддо» была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, тем более очень удивительно такое явление.
Однако выкуплены были только права, сам автор не должен был заниматься написанием сценария. Он добавил:
Но я там сценарием не занимаюсь.
Лукьяненко надеется, что книга всё равно получит экранизацию, даже если Netflix не будет принимать в этом участия.
Напомним, что 1 марта компания объявила, что останавливает разработку оригинальных российских проектов. Позднее, 30 мая, Netflix сообщил, что окончательно отключил сервис на территории России.
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