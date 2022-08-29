    3
    Новости

    Netflix закрыл сериал по Resident Evil после первого сезона

    29 августа 2022
    29.08.2022
    472
    0 минут на чтение
    Netflix закрыла сериал по Resident Evil после первого сезона

    Netflix решил отменить сериал по Resident Evil, посвященный дочерям Альберта Вескера, спустя месяц после выхода первого сезона.

    В компании не уточнили, с чем это связано, но ответ вполне очевиден — «Обитель зла» не снискала популярности.

    Во-первых, сериал разгромили как критики, так и обычные зрители. К примеру, на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 55% и 27% соответственно.

    Во-вторых, уже спустя несколько недель шоу полностью выбыло из топ-10 по популярности на Netflix.

    Читайте также

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix 3

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

     Павел Тютюнник |  18.07.2022

    Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа
    0
    18796
    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа

    Северьян расстался с товарищами, с которыми путешествовал. Вскоре ему выпадает случай поработать по основной профессии — палача.

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 1
    0
    20735
    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть!

    Мастер «телесных ужасов» на сей раз не просто пугает, а пытается неспешно и эстетично порассуждать о роли искусства.

    Spelljammer: возрождённый магический космос D&D 14
    0
    144342
    Spelljammer: магический космос D&D

    Каким был этот сеттинг раньше и каким его возвращали в новых редакциях.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022
    0
    167414
    Андреас Эшбах «Управление». Компьютеры и интернет на службе у нацистов

    Тоталитарная фантазия без хэппи-энда.

    Жизнь превратилась в Ад. Читаем роман «Клинок Тишалла» Мэтью Стовера из цикла «Герои умирают» 1
    0
    219459
    Жизнь превратилась в Ад. Читаем роман «Клинок Тишалла» Мэтью Стовера из цикла «Герои умирают»

    Старые и новые враги объединились против актёра, бойца и суперзвезды Хари Майклсона. Говорят, у него нет ни единого шанса.

    Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего? 4
    0
    210892
    Фантастическое аниме лета 2022: что стоит смотреть? Неужели… ничего?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам.

    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы» 7
    0
    267292
    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы»

    Читаем главу «Новые мифы современной Японии».

    «Звездный десант» против «Войны старика» 4
    0
    285716
    «Звёздный десант» против «Войны старика»

    Сравниваем два знаменитых романа в жанре боевой фантастики.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить