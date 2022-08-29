Netflix закрыл сериал по Resident Evil после первого сезона

Netflix решил отменить сериал по Resident Evil, посвященный дочерям Альберта Вескера, спустя месяц после выхода первого сезона.
В компании не уточнили, с чем это связано, но ответ вполне очевиден — «Обитель зла» не снискала популярности.
Во-первых, сериал разгромили как критики, так и обычные зрители. К примеру, на Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 55% и 27% соответственно.
Во-вторых, уже спустя несколько недель шоу полностью выбыло из топ-10 по популярности на Netflix.
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Павел Тютюнник | 18.07.2022
Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.
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