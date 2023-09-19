Новый трейлер третьего сезона «Чаки»

Syfy опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Чаки» по «Детским играм» Дона Манчини.

Напомним, действие шоу разворачивается спустя некоторое время после событий фильма «Культ Чаки» 2017 года.

Главную роль вновь исполняет Бржд Дуриф. Также в актерском составе числятся Дженнифер Тилли, Тео Брионес, Закари Артур, Аливия Элин Линд и не только.

Премьера состоится 4 октября — на Syfy и Saturday Night Live.