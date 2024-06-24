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    Первый трейлер «Носферату» Роберта Эггерса

    24 июня 2024
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    24.06.2024
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    Focus Feature выпустила первый трейлер ремейка готического хоррора «Носферату», режиссером которого выступил постановщик «Маяка» и «Варяга» Роберт Эггерс.

    Главные роли в картине исполнили Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон и не только.

    По сюжету древний вампир становится одержим молодой девушкой, тем самым наводя на нее (и не только) ужас.

    Премьера состоится 25 декабря 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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