Первый трейлер «Носферату» Роберта Эггерса

Focus Feature выпустила первый трейлер ремейка готического хоррора «Носферату», режиссером которого выступил постановщик «Маяка» и «Варяга» Роберт Эггерс.
Главные роли в картине исполнили Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон и не только.
По сюжету древний вампир становится одержим молодой девушкой, тем самым наводя на нее (и не только) ужас.
Премьера состоится 25 декабря 2024 года.
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