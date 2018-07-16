Режиссёр, знаменитый по созданию фильмов в серии «Пила» и в настоящее время работающий над «Акваменом», опубликовал в социальных сетях новое изображение, посвящённое своему будущему творению.

Джеймс Вон пишет, что он и его команда «работают сверхурочно» для того, чтобы нанести последние штрихи в трейлер, который покажут уже на этой неделе. Демонстрация видео состоится в эти выходные в рамках San Diego Comic-Con. Само мероприятие начнётся 19 июля и продлится до 22 числа.

Ранее портал EW опубликовал ещё одно промо-фото:

Первый взгляд на трейлер «Аквамена» от Джеймса Вона

Aquaman

Премьера фильма «Аквамен» с Джейсоном Мома, Эмбер Хёрд и Николь Кидман в России состоится 20 декабря этого года.

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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