Режиссёр, знаменитый по созданию фильмов в серии «Пила» и в настоящее время работающий над «Акваменом», опубликовал в социальных сетях новое изображение, посвящённое своему будущему творению.

Working overtime to put the finishing touches for this coming week!! Eeeeeee 😬 #SDCC2018 pic.twitter.com/Fgx8SxFprl — James Wan (@creepypuppet) July 16, 2018

Джеймс Вон пишет, что он и его команда «работают сверхурочно» для того, чтобы нанести последние штрихи в трейлер, который покажут уже на этой неделе. Демонстрация видео состоится в эти выходные в рамках San Diego Comic-Con. Само мероприятие начнётся 19 июля и продлится до 22 числа.

Ранее портал EW опубликовал ещё одно промо-фото:

Премьера фильма «Аквамен» с Джейсоном Мома, Эмбер Хёрд и Николь Кидман в России состоится 20 декабря этого года.