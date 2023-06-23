Посмотрите отрывок из второго сезона «Благих знамений»

Amazon Prime Video опубликовал небольшой отрывок из второго сезона «Благих знамений» (или Good Omens в оригинале).

В отрывке архангел Гавриил пьет чай и рассказывает, что прибыл на Землю, чтобы предотвратить нечто страшное.

Главные роли исполнили Майкл Шин и Дэвид Теннант. А Гавриила сыграл Джон Хэмм («Малыш на драйве»).

Премьера состоится 28 июля.

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