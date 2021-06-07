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    Новости

    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году

    7 июня 2021
    07.06.2021
    429
    0 минут на чтение
    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году

    Ubisoft объявила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет только в 2022 году — точная дата не уточняется.

    Команда отметила, что проделала большую работу и значительно улучшила игру с момента первого показа.

    Тем не менее разработчики почему-то не покажут обновленные «Пески времени» в рамках грядущей презентации Ubisoft Forward.

    Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time неоднократно переносили. Изначально он должен был состояться в конце 2020 года, потом его перенесли на март 2021-го, а следом отложили на неопределенный срок.

    Напомним, ремейк PoP: The Sands of Time выйдет на PS4, Xbox One и ПК — ни слова о консолях нового поколения.

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