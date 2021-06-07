Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году

Ubisoft объявила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет только в 2022 году — точная дата не уточняется.
Команда отметила, что проделала большую работу и значительно улучшила игру с момента первого показа.
Тем не менее разработчики почему-то не покажут обновленные «Пески времени» в рамках грядущей презентации Ubisoft Forward.
A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl
— Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time неоднократно переносили. Изначально он должен был состояться в конце 2020 года, потом его перенесли на март 2021-го, а следом отложили на неопределенный срок.
Напомним, ремейк PoP: The Sands of Time выйдет на PS4, Xbox One и ПК — ни слова о консолях нового поколения.
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