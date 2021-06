Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году

Ubisoft объявила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет только в 2022 году — точная дата не уточняется.

Команда отметила, что проделала большую работу и значительно улучшила игру с момента первого показа.

Тем не менее разработчики почему-то не покажут обновленные «Пески времени» в рамках грядущей презентации Ubisoft Forward.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time неоднократно переносили. Изначально он должен был состояться в конце 2020 года, потом его перенесли на март 2021-го, а следом отложили на неопределенный срок.

Напомним, ремейк PoP: The Sands of Time выйдет на PS4, Xbox One и ПК — ни слова о консолях нового поколения.