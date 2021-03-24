Режиссер «Доктора Кто» снимет несколько эпизодов для «Властелина колец» от Amazon

Amazon Studios объявила, что британско-китайский режиссер Уэйн Че Йип снимет четыре эпизода для сериала по «Властелину колец».
Постановщик работал над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами». А еще он приложил руку к грядущей телеадаптации «Колеса времени».
Также в команде числится режиссер «Мира юрского периода 2» Хуан Антонио Байона, который уже закончил первые две серии.
Шоураннерами «Властелина колец» выступают Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, написавшие сценарий для «Стартрека: Бесконечность».
Скорее всего, сериал выйдет не раньше 2022 года.
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