Режиссер «Доктора Кто» снимет несколько эпизодов для «Властелина колец» от Amazon

Amazon Studios объявила, что британско-китайский режиссер Уэйн Че Йип снимет четыре эпизода для сериала по «Властелину колец».

Постановщик работал над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами». А еще он приложил руку к грядущей телеадаптации «Колеса времени».

Также в команде числится режиссер «Мира юрского периода 2» Хуан Антонио Байона, который уже закончил первые две серии.

Шоураннерами «Властелина колец» выступают Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, написавшие сценарий для «Стартрека: Бесконечность».

Скорее всего, сериал выйдет не раньше 2022 года.