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    Новости

    Режиссер «Доктора Кто» снимет несколько эпизодов для «Властелина колец» от Amazon

    24 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    24.03.2021
    824
    0 минут на чтение
    Режиссер «Доктора Кто» и «Дирка Джентли» снимет несколько эпизодов для «Властелина колец»

    Amazon Studios объявила, что британско-китайский режиссер Уэйн Че Йип снимет четыре эпизода для сериала по «Властелину колец».

    Постановщик работал над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами». А еще он приложил руку к грядущей телеадаптации «Колеса времени».

    Также в команде числится режиссер «Мира юрского периода 2» Хуан Антонио Байона, который уже закончил первые две серии.

    Шоураннерами «Властелина колец» выступают Джон Д. Пэйн  и Патрик Маккей, написавшие сценарий для «Стартрека: Бесконечность».

    Скорее всего, сериал выйдет не раньше 2022 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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